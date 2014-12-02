Обама і Туск обговорили можливість нових санкцій проти РФ

Про це повідомила прес-служба Білого дому. "Вони погодилися, що санкції проти Росії не можуть бути пом'якшені до тих пір, поки вона не виконає мінських домовленостей, підтвердили загальний осуд анексії Криму Росією. Лідери оцінили, які додаткові кроки можуть виявитися необхідними для того, щоб відповісти на дестабілізаційні дії РФ на сході України і в Криму", - зазначила прес-служба.

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Барак Обама і Дональд Туск домовилися, що будуть сприяти тому, щоб Україна отримала необхідну фінансову допомогу від міжнародних організацій.