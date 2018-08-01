Влада ЦАР назвала угруповання, відповідальне за вбивство трьох російських журналістів

Журналісти могли бути вбиті бойовиками мусульманського повстанського руху «Селека».

Російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко, загиблі в Центральноафриканській Республіці, могли бути вбиті бойовиками мусульманського повстанського руху «Селека».

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву влади ЦАР по радіо.

Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко перебували в Центральній Африці заради зйомок фільму про російських найманців з ПВК «Вагнер» для «Центру управління розслідуваннями» Михайла Ходорковського.

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Як повідомляв УНІАН, що в Центральноафриканській Республіці було вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних про третього у посольства РФ не було.

Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих опізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.