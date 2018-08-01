Вбиті у ЦАР російські журналісти перебували в країні як туристи – МЗС РФ

За словами представника російського МЗС, у загиблих знайдено недійсні редакційні посвідчення різних ЗМІ.

Російські журналісти, що загинули в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) оформляли свою поїздку в країну як туристичну, заявила представник російського МЗС Марія Захарова.

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Як повідомляє «РБК», відповідну заяву Захарова зробила в ефірі каналу «Росія 24». За її словами, точних даних про мету поїздки журналістів у дипломатичного відомства немає.

«Наше посольство і центральний апарат МЗС зробили запит до посольства ЦАР в Москві щодо тих документів, на основі яких було оформленло в'їзд росіянам. Тепер ми знаємо, що вони оформляли в'їзд на територію ЦАР як туристичний», — повідомила Захарова, підкресливши, що росіяни не подавали заяв про журналістську діяльність.

За її словами, в МЗС немає розуміння того, як журналісти опинилися в ЦАР, і хто несе відповідальність за їх перебування там.

Захарова також заявила, що при собі у загиблих були знайдені прострочені редакційні посвідчення різних ЗМІ.

В той же час, виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе розповіла журналістам, що організованих російських туристів у ЦАР не буває.

«До ЦАР, на моїй пам'яті, тури ніколи не продавалися. Африканський континент південніше Сахари на туристичному ринку представлений Кенією, ПАР, Танзанією, в цьому році з'явилися Занзібар і Гамбія», — сказала Ломідзе. За її словами, в інших країнах відсутня необхідна інфраструктура, а крім того, поїздки туди можуть бути небезпечними.

Головний редактор Центру управління розслідуваннями (ЦУР, що займається розслідуванням випадків корупції) Андрій Коняхін, в свою чергу, повідомив, що знімальна група приїхала до Центральноафриканської Республіки для зйомок фільму про найманців з ПВК Вагнера. За його даними, в останній раз журналісти виходили на зв'язок 29 липня.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито трьох осіб, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третього у посольства РФ не було.

Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих впізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко та режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було.

У місті Сібю, біля якого стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. В країні присутні російські військові інструктори.