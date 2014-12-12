МЗС Польщі: Дії РФ на кордонах НАТО є демонстрацією сили внутрішній аудиторії

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні в ефірі RMF FM.

”Росія хоче показати, що має мілітарні та військові можливості та не знаходиться в обороні, як це виглядає у контексті санкцій та того, що відбувається в Україні та в стосунках ЄС, вільним світом з Росією”, - сказав він, зауваживши, що активність російських літаків на кордонах альянсу спрямоване передусім для внутрішньої аудиторії.

”Хочуть показати, що Росія є гордою та має можливості, у тому числі мілатарні”, - сказав міністр та підкреслив, що російські літаки не порушують міжнародне законодавство, коли літають поблизу кордонів держав НАТО.

Читайте такожПольща: активність російських військ у Балтиці "безпрецедентна" - BBCCхетина відзначив, що ця ситуація має місце вже довший час, та західні держави не фіксують загострення ситуації.

”Ми ставимось до цього, як до демонстрації сили та разом із сусідами робимо висновки”, - сказав міністр, зауваживши, що така активність не може не викликати занепокоєння.

Водночас він зазначив, що не варто панікувати через цю активність.

”Ситуація Польщі є іншою, ніж кілька десятків років тому, тому я дивлюсь на це спокійно”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Схетина заявив, що між Росією та Заходом поки що немає "холодної війни".