Між Росією і Заходом поки немає «холодної війни» - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні в ефірі RMF FM.

"Ні, на велике щастя, ще ні, якщо можна говорити так в контексті жертв та конфлікту на сході України", - сказав міністр відповідаючи на запитання журналіста.

Він звернув увагу на те, що після оголошеного на цьому тижні припинення вогню на Донбасі перестали гинути люди, що "створює шанс" на переведення справи у русло переговорів з бойових дій.

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Схетина відзначив, що Російська федерація до сих пір не знає, як вийти з тупикової ситуації, в якій вона опинилась через ситуацію в Україні та висловив надію, що вона зробить правильні висновки з подій останніх тижнів.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.

8 грудня голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Олексій Пушков заявив, що контактів між Росією і США практично немає, відносини перейшли у фазу другої "холодної війни".