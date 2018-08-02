"Фейковий президент приречений": астролог розповів про неминучість імпічменту Трампа

Зустріч з Путіним стала відправною та поворотною точкою, яка призведе до краху кар'єри Трампа.

Дональду Трампу залишилося зовсім недовго перебувати на посту президента США.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"Ще до інавгурації Трампа за астрологічними розрахунками було зрозуміло, що ця людина не протримається довго на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Його повинні або усунути, або йому оголосять імпічмент", - зазначив астролог.

Росс назвав Трампа "фейковим президентом", і пояснив, чому він приречений.

"З точки зору астрології, такого президента США немає. Він "трапився" тільки внаслідок того, що Росія грубо втрутилася у вибори в Америці. Крім того, в гороскопі самого Трампа немає нічого, що б вказувало на те, що цей президент може піднестися над країною і керувати нею. Я не бачу в гороскопі Трампа гороскопу політика в принципі. Я навіть не бачу там хорошого бізнесмена. В його гороскопі я бачу тільки шоумена", - сказав експерт.

Читайте такожТрамп вимагає від генпрокурора США «негайно» закрити справу про втручання Росії

Астролог зазначив, що зустріч президента США з Володимиром Путіним дала старт краху кар'єри Трампа, який відбудеться в січні-лютому 2019 року.

"Трампу не можна було проводити зустрічі під час затемнень, а зустріч Путіна і Трампа відбулася 16 липня — поблизу сонячного затемнення, яке було 13 липня. Ця зустріч і стала відправною та поворотною точкою, яка призведе до краху кар'єри Трампа", – резюмував він.