Більшість росіян вважають джерелом влади президента - опитування

Як з'ясував Всеросійський центр дослідження суспільної думки, тільки 23% громадян Росії називають носієм суверенітету і джерелом влади в країні народ, як це і прописано в основному законі.

При цьому більше половини опитаних - 55% - вважають, що це є функцією глави держави, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Серед прихильників "Єдиної Росії"так вважають 57% респондентів, а серед прихильників непарламентських партій - 40%.

Кожен десятий росіянин вважає, що джерелом влади в країні є парламент, а 3% впевнені, що ним є бог.

Читайте також68% росіян вважають Росію великою державою - опитуванняЗа останні дев'ять років кількість тих, хто вважають, що носій суверенітету - це президент, не змінилась, у той час як прихильників правильної версії стало на 4% більше (23% порівняно із 19% в 2005 році).