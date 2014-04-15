Депутат від Єдиної Росії хоче створити "Русский сектор"

Про це УНІАН повідомив голова праворадикальної партії «Родина», депутат Держдуми (фракція партії влади «Єдина Росія») Олексій Журавльов.

За його словами, «геополітичні супротивники Російської Федерації і «русского мира» активізували свою інформаційно-диверсійну діяльність як в Україні, так і на території Росії».

Журавльов переконаний, «кримська перемога в березні 2014 року збурила процеси «російської весни» в південно-східних регіонах окупованої бандерівцями України».

Окрім того, депутат заявив, що на території Російської Федерації також намагається активізуватися «п'ята колона», що «складається з лібералів-західників і націонал-зрадників усіх мастей». За його словами, для цього організовуються вуличні акції, проводиться русофобська кампанія в інтернеті, поширюється антиросійська пропагандистська «клюква» західного виробництва.

Журавльов вважає, що метою цих інформатак «є перешкоджання патріотичним громадянським ініціативам щодо надання гуманітарною та іншої допомоги жителям південно-східних областей України (Новоросії)».

Читайте такожМЗС закликає світ не бути байдужим до зростання ксенофобії та расизму в Росії Як заявив Журавльов, у зв'язку з цим партія «Родина» оголошує про формування підрозділів громадянського суспільства «Русский сектор».

За його словами, основною метою «Русского сектора» є «сприяння всіма наявними засобами перемозі російських демократичних сил, відновленню порядку і законності в Україні».

Також «Русский сектор» вестиме повномасштабні інформаційні війни на користь народу Російської Федерації, російських і російськомовних громадян на території України та інших держав, заявив Журавльов, додавши, що однією з цілей є протидія спробам «п'ятої колони» в Росії нав'язати нашому суспільству ворожий погляд на те, що відбувається.

Депутат Держдуми сказав, що має намір, окрім того, надавати інформаційну, консультаційну, організаційну та іншу допомогу «громадянам народних республік на південному сході України».

«У разі ескалації військового конфлікту, який загрожує безпеці народу Росії, ми залишаємо за собою право діяти відповідно до законів воєнного часу і відстоювати наші національні інтереси всіма доступними методами, захищаючи громадян Російської Федерації і російських співвітчизників», - заявив Журавльов.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

Після анексії Криму РФ не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати сутички на південному сході України і захоплювати адмінбудівлі.

Сьогодні, 15 квітня, Служба безпеки України повідомила, що встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в східних областях України.

Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу Збройних сил Росії Ігор Стрєлков. Саме його голос на записі телефонної розмови з московським куратором, оприлюдненої в ЗМІ 14 квітня, де він звітує про терор у Слов'янську і розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями.

СБУ почала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства і здійснення дій на шкоду суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.