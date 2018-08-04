Швеція слідом за Фінляндією звинуватила главу Міноборони РФ у брехні

02:15, 04 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст відреагував на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про співпрацю скандинавської країни з НАТО, назвавши їх брехнею.

"Те, що описує міністр оборони Росії, - це неправда. НАТО не має необмеженого доступу в фінських, ні в шведських територіальних водах і повітряному просторі", - заявив Гультквіст, передає 112.ua.

Раніше Сергій Шойгу, виступаючи 24 липня на колегії Міноборони РФ, розповів про нібито втягування Фінляндії і Швеції до структури НАТО.

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"У травні підписаний договір, що передбачає їхню повноправна участь у навчаннях альянсу та можливість використання його системами управління військами і зброєю. За це НАТО отримало безперешкодний доступ до повітряного простору і територіальних вод цих країн", - сказав Шойгу.

Петер Гультквист у відповідь своєму російському колезі заявив, що "Швеція вільна від військових альянсів, і приймає власні рішення". Міністр оборони додав, що вхід будь-якого іноземного судна або літака в територіальні води або повітряний простір Швеції можливий тільки після отримання спеціального дозволу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія зловила міністра оборони Росії на брехні.

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Теги: #НАТО#Швеція#Россия