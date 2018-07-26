Фінляндія спіймала міністра оборони Росії на брехні

Фінляндія не має повного доступу до управління НАТО та командних структур, на відміну від того, що заявляє Шойгу.

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу у вівторок у Москві зробив заяви про співробітництво НАТО з Фінляндією та Швецією, які містили кілька неточностей та фактичних помилок.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Фінляндії, передає Європейська правда.

У Фінляндії немає ніякого центру кібероперацій, створеного США, як заявив Шойгу, але є багатонаціональний центр гібридних загроз, створений у 2017 році, йдеться у повідомленні.

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"Шойгу згадував у своїй промові підписану у травні угоду між Фінляндією, Швецією та НАТО. Однак її не існує, але в травні 2018 року Фінляндія, Швеція та США підписали тристоронню декларацію про тристоронню оборонну співпрацю", - йдеться у заяві.

"Фінляндія не має повного доступу до управління НАТО та командних структур, на відміну від того, що заявляє Шойгу. НАТО також не має необмеженого доступу до територіальних вод та повітряного простору Фінляндії, але доступ державних суден та літаків до Фінляндії вимагає дозволу органу ліцензування, а саме фінських сил оборони. Ліцензування завжди залежить від конкретного випадку", - заявили у Гельсінкі.

У відомстві підкреслили: Шойгу неправдиво каже, що Фінляндія "втягується" в НАТО.

"Позиція Фінляндії про неприєднання до військової системи є чіткою, і сама Фінляндія робить власний вибір політики безпеки", - додали у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше спецслужба Німеччини звинуватила Росію у шпигунстві.