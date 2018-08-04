Бухгалтер Манафорта зізналася у підробці його документів

Вона пояснила, що вона погодилася з бухгалтерськими маневрами, запропонованими Манафортом, тому що вона не хотіла створювати проблеми для своєї фірми і боялася втратити свого кращого клієнта.

Бухгалтер голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа та екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта зізналася у суді, що вона допомогла підписувати заднім числом документи і фальсифікувати фінансові записи, щоб зменшити його податковий тягар та допомогти претендувати на кредити.

Як повідомляє Reuters, Синтія Лапорта, яка готувала податкові декларації Манафорта, починаючи з 2014 року, сказала присяжним у федеральному суді в Олександрії, штат Вірджинія, що вона давала свідчення згідно з угодою з урядом про імунітет, щоб уникнути судового переслідування, оскільки Манафорт був звинувачений у банківському та податковому шахрайстві.

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Лапорта пояснила, що вона погодилася з бухгалтерськими маневрами, запропонованими Манафортом і його давнім діловим партнером Ріком Гейтсом, тому що вона не хотіла створювати проблеми для своєї фірми і боялася втратити свого кращого клієнта.

Нагадаємо, що згідно з документами, оприлюдненими напередодні судового засідання, Пол Манафорт заробив в Україні 60 мільйонів доларів, надаючи послуги політтехнолога. Прокуратура планує довести, що Манафорт не сплатив податки зі значної частини свого прибутку в Україні.

За кілька днів судового засідання між юристами Манафорта і командою прокурора Мюллера розгорілася суперечка щодо доцільності долучення до матеріалів справи 474 сторінок, які детально ілюструють роботу Манафорта та його колег в Україні.

Юристи Манафорта стверджують, що це – "нерелевантні, зайві докази, які будуть упереджувати присяжних та на вивчення яких піде багато часу". Прокуратура, у свою чергу, зазначає, що матеріали, оприлюднені наприкінці минулого тижня, "демонструють обсяг роботи, яку виконував Манафорт.