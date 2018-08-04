У відповідь на санкції США Туреччина заморозить рахунки глав американського Мін'юсту і МВС

Туреччина заморозить всі активи міністра юстиції та міністра внутрішніх справ США, якщо такі є.

У відповідь на санкції Вашингтона щодо двох турецьких міністрів Анкара заморозить активи міністра юстиції США Джеффа Сешнса і міністра внутрішніх справ США Райана Зінке.

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Відповідне розпорядження президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір підписати сьогодні. «Рішення заморозити активи турецьких міністрів юстиції і голови МВС в США нелогічно. Туреччина заморозить всі активи міністра юстиції та міністра внутрішніх справ США, якщо такі є», - сказав президент Туреччини, передає Daily Sabah. Він зазначив, що дії США у справі американського пастора Ендрю Брансона «не відображають стратегічне партнерство, а є серйозним проявом неповаги щодо Туреччини».

Штрафні заходи введені в рамках схваленого Конгресом «глобального акту Магнітського», вважаючи міністра юстиції Абдулхаміта Гюля і главу МВС Сулеймана Сойлу винними у переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона, обвинуваченого Анкарою в пособництві тероризму, Вашингтон відповів їм забороною на в'їзд і заморожуванням активів у США.