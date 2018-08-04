У Данії виписали перший штраф за носіння нікаба

28-річну жінку оштрафували на 1000 крон (134 євро), і попросили зняти головний убір або покинути торговий центр.

У місті Хорсхольм данська поліція вперше оштрафувала жінку в нікабі за порушення нового закону, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях.

Про це пише Європейська правда з посиланням на BBC.

Поліція прибула за викликом у торговий центр, де побилися дві жінки: одна з них намагалася зірвати нікаб з обличчя другої.

"Під час бійки нікаб упав з обличчя жінки, але на той час коли ми приїхали, вона встигла його вдягнути знову" - сказав офіцер поліції.

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28-річну жінку оштрафували на 1000 крон (134 євро), і попросили зняти головний убір або покинути торговий центр. Вона вирішила піти.

Повторні правопорушення можуть спричинити додаткові штрафи в розмірі до 10 000 крон або тюремне ув'язнення на строк до шести місяців.

Будь-хто, хто змушує кого-небудь носити одяг, що закриває обличчя, за допомогою сили або погроз, може бути оштрафований або засуджений до двох років позбавлення волі. Аналогічні закони діють в Австрії, Франції та Бельгії, Нідерландах.