У Данії заборонили носити паранджу

У данському уряді заявили, що відповідний закон не спрямований проти будь-якої релігії, і не забороняє носити головні хустки та тюрбани.

У Данії слідом за кількома європейськими країнами введено заборону на одяг, що закриває обличчя, включаючи традиційні ісламські накидки для жінок (зокрема – нікаб і паранджу).

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Як повідомляє The Guardian, відповідний законопроект, представлений у парламенті правоцентристами, підтримали 75 депутатів.

В уряді заявили, що закон не спрямований проти будь-якої релігії, і не забороняє головні хустки, тюрбани або традиційні єврейські головні убори.

Зазначається, що даний закон, відомий як «заборона на паранджу», набирає чинності з 1 серпня. Його порушення може спричинити за собою накладення штафу в 1000 датських крон (близько 160 доларів США).

Подібні закони діють в Австрії, Франції та Бельгії. Правозахисники оцінюють "заборону на паранджу" негативно.

Так, представниця Amnesty International у Європі Гаурі ван Гулік зазначила, що всі жінки повинні бути вільні в тому, щоб одягатися так, як їм подобається, і носити одяг, який виражає їх ідентичність або віру.

«Ця заборона, зокрема, негативно вплине на мусульманських жінок, які вирішили носити нікаб або паранджу», – зазначила вона.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року подібна заборона набула чинності в Австрії.

Мова йде як про головні убори, які використовують мусульманки, такі як паранджа або нікаб, так і про медичні маски, балаклави, клоунські і карнавальні маски і спецзасоби одягу. Порушникам нових правил загрожує штраф у розмірі 150 євро.