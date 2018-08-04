При зіткненні двох легкомоторних літаків перед авіашоу в Румунії загинув пілот

Літаки проводили тренувальний політ перед початком авіашоу в міжнародному аеропорту "Штефан Великий".

У Румунії перед авіашоу в повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки.

Читайте такожВ Румунії на авіашоу розбився винищувач МіГ-21 (відео)

Як повідомляє Agerpres, загинув один з пілотів, другий у важкому стані доставлений в лікарню, передає kommersant.ru.

Літаки проводили тренувальний політ перед початком авіашоу в міжнародному аеропорту "Штефан Великий" в повіті Сучава. Після зіткнення обидва літаки впали, льотчики виявилися заблокованими в своїх кабінах.

Прокуратура почала розслідування обставин інциденту, а авіашоу скасували.