При зіткненні двох легкомоторних літаків перед авіашоу в Румунії загинув пілот
18:58, 04 серпня 2018Світ
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Літаки проводили тренувальний політ перед початком авіашоу в міжнародному аеропорту "Штефан Великий".
Прокуратура почала розслідування обставин інциденту, а авіашоу скасували / Фото : nnm.ru
У Румунії перед авіашоу в повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки.
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Як повідомляє Agerpres, загинув один з пілотів, другий у важкому стані доставлений в лікарню, передає kommersant.ru.
Літаки проводили тренувальний політ перед початком авіашоу в міжнародному аеропорту "Штефан Великий" в повіті Сучава. Після зіткнення обидва літаки впали, льотчики виявилися заблокованими в своїх кабінах.
Прокуратура почала розслідування обставин інциденту, а авіашоу скасували.
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