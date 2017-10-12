В Іспанії після святкового параду розбився винищувач, пілот загинув (відео)

В Іспанії поблизу бази Альбасете розбився винищувач Eurofighter, який повертався з параду з нагоди Національного свята Іспанії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais. Літак був одним із чотирьох винищувачів, які брали участь у військовому параді в Мадриді.

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Видання, посилаючись на джерела в Міноборони, повідомляє, що пілоту катапультуватися не вдалося. Пізніше глава регіону Кастилья-Ла Манча Емільяно Гарсіа-Паге підтвердив загибель пілота.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на авіашоу в Італії розбився винищувач, пілот загинув. Він не встиг вивести літак з піке перед зіткненням з поверхнею води.