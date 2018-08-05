Президент Сербії порівняв Хорватію з Гітлером

"Гітлер хотів світ без євреїв, Хорватія – без сербів. В обох випадках були заклики до остаточного рішення", – заявив Вучич

Президент Сербії Александар Вучич порівняв Хорватію з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером під час висилання понад 200 тисяч сербів наприкінці хорватської війни 1991-1995 років за незалежність.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". «Гітлер хотів світ без євреїв, Хорватія – без сербів. В обох випадках були заклики до остаточного рішення», – заявив Вучич під час вшанування пам’яті загиблих унаслідок хорватської воєнної операції «Буря».

У Загребі наразі не коментували слів Вучича.

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Хорватія вийшла зі складу колишньої Югославії в 1991 році й протистояла підтримуваним Белградом хорватським сербам протягом чотирьох років, щоб встановити суверенітет. Унаслідок операції «Буря» у серпні 1995 року Хорватія встановила контроль над захопленими сербськими повстанцями територіями.

Дискусійною залишається кількість людей, зокрема цивільних, загиблих під час операції. Різні джерела називають від сотень до тисяч вбитих.

Відносини між Сербією й Хорватією, яка є членом ЄС і НАТО, залишаються напруженими.

Раніше Вучич заявив, що Сербія не визнала анексію Криму, бо це б означало підтримку незалежності Косова.