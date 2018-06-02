Президент Сербії пояснив, чому його країна не визнала анексію Криму
Сербія не визнала анексію Криму, бо це б означало підтримку незалежності Косова.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, передає "Європейська правда".
"Ми не визнали Крим частиною Росії. Якби ми це зробили, це означало б, що ми підтримаємо незалежність Косова" - сказав Вучич.
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В той же час, за його словами, Сербія не може стріляти собі в ногу, вводячи санкції проти РФ.
"Поставте себе на наше місце. Який ще постійний член Ради безпеки ООН підтримує нашу територіальну цілісність. Чи можемо ми стріляти собі в ногу? Всі розуміють нашу позицію" - зазначив Вучич.
За його словами, на етапі переговорів про членство в ЄС Сербія не буде приєднуватися до санкцій, а в майбутньому сподівається на поліпшення відносин між Росією і Євросоюзом.
"Як член ЄС, ми виконаємо наші зобов’язання. Я сподіваюся і я впевнений, що через п’ять-шість років відносини з Росією повністю зміняться" - заявив президент Сербії.
Як повідомляв УНІАН, дипломати України та Польщі висловились за посилення санкцій проти РФ. МЗС України і Польщі скоординували позиції щодо правових наслідків окупації Росією Криму.