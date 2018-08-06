Зробити "нормальну країну": Помпео розповів про політику Трампа щодо Ірану

За словами Помпео, президент США Дональд Трамп відкритий для ведення діалогу, але необхідні «величезні зміни» з боку Ірану.

Американський держсекретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати продовжать дотримуватися санкції щодо Ірану, поки Тегеран радикально не змінить курс.

Про це повідомляє Associated Press.

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За словами Помпео, президент США Дональд Трамп відкритий для ведення діалогу, але необхідні «величезні зміни» з боку Ірану. При цьому держсекретар підкреслив, що американський лідер збирається змусити Іран «вести себе як нормальна країна».

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що антиіранські санкції будуть «неухильно дотримуватися». За словами Помпео, відновлення санкційних обмежень щодо Ірану є важливим елементом американської політики.