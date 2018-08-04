Трамп написав листа Кім Чен Ину
22:36, 04 серпня 2018Світ
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У Сінгапурі проходить форум з безпеки. Факт передачі листа підтвердив у своєму Twitter глава Держдепартаменту США Майк Помпео.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп напи сав листа чолі Північної Кореї Кім Чен Ину.
Як повідомила представник Держдепартаменту США Хізер Науэрт, американська делегація сьогодні в Сінгапурі передала главі МЗС КНДР Лі Ен Хо особисте послання Трампа, передає Deutsche Welle.
У Сінгапурі проходить форум з безпеки. Факт передачі листа підтвердив у своєму Twitter глава Держдепартаменту США Майк Помпео.
Раніше, за словами Трампа, адміністрація Білого дому отримала лист від Кім Чен Ина. Ніякої інформації про зміст звернення не надходило. За словами прес-секретаря Трампа Сари Сандерс, листування між лідерами двох держав свідчить про бажання "реалізувати досягнуті угоди" в рамках саміту на вищому рівні, яка відбулася в Сінгапурі у червні 2018 року.
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