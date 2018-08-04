Трамп написав листа Кім Чен Ину

У Сінгапурі проходить форум з безпеки. Факт передачі листа підтвердив у своєму Twitter глава Держдепартаменту США Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп напи сав листа чолі Північної Кореї Кім Чен Ину.

Як повідомила представник Держдепартаменту США Хізер Науэрт, американська делегація сьогодні в Сінгапурі передала главі МЗС КНДР Лі Ен Хо особисте послання Трампа, передає Deutsche Welle.

У Сінгапурі проходить форум з безпеки. Факт передачі листа підтвердив у своєму Twitter глава Держдепартаменту США Майк Помпео.

Раніше, за словами Трампа, адміністрація Білого дому отримала лист від Кім Чен Ина. Ніякої інформації про зміст звернення не надходило. За словами прес-секретаря Трампа Сари Сандерс, листування між лідерами двох держав свідчить про бажання "реалізувати досягнуті угоди" в рамках саміту на вищому рівні, яка відбулася в Сінгапурі у червні 2018 року.