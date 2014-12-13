Меркель наголосила, що досі має надію на дипломатичне розв'язання конфлікту на Донбасі

Канцлерка ФРН Ангела Меркель у своєму щотижневому відеозверненні в суботу, 13 грудня, вкотре підкреслила необхідність пошуку дипломатичних шляхів розв'язання кризи в Україні. При цьому дуже важлива рішучість європейських держав, передає слова Меркель DW.de із посиланням на інформагенцію AFP.

"Що стосується України, то зараз ми знову готуємося спробувати все-таки здійснити те, що було домовлено в мінському меморандумі", - заявила Меркель. За її словами, нині "є перші крихкі зачини, про які можна сказати: можливо, ми зможемо щось із цього розвинути".

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У свою чергу, глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькій газеті taz припустив, що далекоглядної стратегії щодо України в Володимира Путіна немає. Упродовж десяти місяців конфлікту на Донбасі "підтримки для сепаратистів у Східній Україні та військового втручання то більшало, то меншало", констатував Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийшло друком у суботу, 13 грудня.

"Це не свідчить про існування великого генерального плану", - вважає Штайнмаєр. У цьому він вбачає "шанс, що ми після багатьох невдач повернемося на шлях, який не ліквідує конфлікт, але розрядить його". На думку глави німецького МЗС, українсько-російський конфлікт - найнебезпечніший у Європі за останні десятиліття. Однак, на відміну від конфліктів на Близькому Сході, зазначив Штайнмаєр, цей, на його думку, усе-таки піддається вирішенню.