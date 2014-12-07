Меркель заявила, що порушення суверенітету України для РФ "без наслідків не залишиться"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову звинуватила президента Росії Володимира Путіна у тому, що Росія перешкоджає зближенню східноєвропейських держав з ЄС.

За її словами, Молдова, Грузія та Україна, виходячи з "власного суверенного рішення, підписали угоди про асоціацію". І саме цим трьом країнам Москва створює труднощі, переконана Меркель. Про це канцлерка заявила в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 грудня, передає Deutsche Welle.

Росія навіть порушує територіальну цілісність зазначених країн, "заморожені конфлікти" не розв'язуються протягом тривалого часу, зауважила в інтерв'ю Меркель і навела приклад Придністров'я.

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"Ми доклали великих зусиль у політичній площині, щоб якось допомогти, але поки, на жаль, безрезультатно", - цитує слова Анґели Меркель інфорагентство AFP.

Вона нагадала, що конфлікти в Абхазії та Південній Осетії також затягнулися на багато років. Тепер Росія приєднала Крим, що належав до України, а на Донбасі точаться бойові дії.

"Крім того, ми бачимо, що Росія намагається зробити окремі країни Західних Балкан залежними економічно і політично", - зазначила канцлерка в інтерв’ю.

Росія, підписавши Будапешстський меморандум, зобовязалася гарантувати територіальну цілісність України. А тому, за словами Меркель, порушення суверенітету України "не може залишитися без наслідків".