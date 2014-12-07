Меркель заявила, що порушення суверенітету України для РФ "без наслідків не залишиться"
Анґела Меркель запевняє, що порушення територіальної цілісності України не мине для Росії без наслідків. Канцлерка впевнена, що Москва навмисне створює перешкоди своїм сусідам на шляху інтеграції з ЄС.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову звинуватила президента Росії Володимира Путіна у тому, що Росія перешкоджає зближенню східноєвропейських держав з ЄС.
За її словами, Молдова, Грузія та Україна, виходячи з "власного суверенного рішення, підписали угоди про асоціацію". І саме цим трьом країнам Москва створює труднощі, переконана Меркель. Про це канцлерка заявила в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 грудня, передає Deutsche Welle.
Росія навіть порушує територіальну цілісність зазначених країн, "заморожені конфлікти" не розв'язуються протягом тривалого часу, зауважила в інтерв'ю Меркель і навела приклад Придністров'я.
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"Ми доклали великих зусиль у політичній площині, щоб якось допомогти, але поки, на жаль, безрезультатно", - цитує слова Анґели Меркель інфорагентство AFP.
Вона нагадала, що конфлікти в Абхазії та Південній Осетії також затягнулися на багато років. Тепер Росія приєднала Крим, що належав до України, а на Донбасі точаться бойові дії.
"Крім того, ми бачимо, що Росія намагається зробити окремі країни Західних Балкан залежними економічно і політично", - зазначила канцлерка в інтерв’ю.
Росія, підписавши Будапешстський меморандум, зобовязалася гарантувати територіальну цілісність України. А тому, за словами Меркель, порушення суверенітету України "не може залишитися без наслідків".