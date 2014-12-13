У небі над Швецією попереджено зіткнення військового літака РФ з пасажирським лайнером

Європейські ЗМІ повідомляють, що співробітники управління польотами Швеції запобігли зіткненню пасажирського і військового іноземного літаків в повітряному просторі країни, передають izvestiya.az.

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За даними радіо Швеції, лайнер з пасажирами на борту щойно вилетів з аеропорту Каструп в Копенгагені, коли контроль над військово-повітряним транспортом помітив «невидимий» літак у цьому районі.

Як повідомляє радіо Швеції, міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст заявив, що іноземний військовий літак належав російським ВПС і летів з вимкненим транспондером. У свою чергу начальник ВПС Швеції Мікаел Байден повідомив журналістам, що співробітники управління польотами змогли його виявити і попередити контролюючі органи в цивільній авіації. Військовий іноземний літак опинився якраз на зустрічному курсі пасажирського лайнера.

Представники контролю за управлінням польотами відразу розвернули пасажирський літак, запобігши тим самим катастрофу, яка могла статися буквально за хвилину.