Над Балтійським морем виявили військовий літак РФ
Повітряний простір літак не порушив, але й не відповідав на запити про ідентифікацію.
Патрульні літаки НАТО виявили над нейтральними водами поблизу кордону Латвії російський військовий літак Іл-20.
Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії в своєму Twitter, передає Українська правда.
"Винищувачі НАТО F-16 29 листопада піднялися на перехоплення над Балтійським морем літака збройних сил РФ Іл-20" - йдеться у повідомленні.
NATO Baltic Air Policing QRA F-16 jets on 29 NOV scrambled to intercept RU Armed Forces IL-20 over the Baltic Sea.
— NBS (@Latvijas_armija) November 29, 2014
При цьому, повітряний простір літак не порушив, але і не відповідав на запити про ідентифікацію.
Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується дедалі частіше.
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При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що винищувачі НАТО більше 400 разів піднімалися в повітря через дії російської авіації.