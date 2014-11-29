Над Балтійським морем виявили військовий літак РФ

19:39, 29 листопада 2014
Світ
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Повітряний простір літак не порушив, але й не відповідав на запити про ідентифікацію.

google.com.ua

Патрульні літаки НАТО виявили над нейтральними водами поблизу кордону Латвії російський військовий літак Іл-20.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії в своєму Twitter, передає Українська правда.

"Винищувачі НАТО F-16 29 листопада піднялися на перехоплення над Балтійським морем літака збройних сил РФ Іл-20" - йдеться у повідомленні.

При цьому, повітряний простір літак не порушив, але і не відповідав на запити про ідентифікацію.

Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується дедалі частіше. 

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При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що винищувачі НАТО більше 400 разів піднімалися в повітря через дії російської авіації.

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