Над Балтійським морем виявили військовий літак РФ

Патрульні літаки НАТО виявили над нейтральними водами поблизу кордону Латвії російський військовий літак Іл-20.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії в своєму Twitter, передає Українська правда.

"Винищувачі НАТО F-16 29 листопада піднялися на перехоплення над Балтійським морем літака збройних сил РФ Іл-20" - йдеться у повідомленні.

NATO Baltic Air Policing QRA F-16 jets on 29 NOV scrambled to intercept RU Armed Forces IL-20 over the Baltic Sea. — NBS (@Latvijas_armija) November 29, 2014

При цьому, повітряний простір літак не порушив, але і не відповідав на запити про ідентифікацію.

Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків у балтійському регіоні фіксується дедалі частіше.

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При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що винищувачі НАТО більше 400 разів піднімалися в повітря через дії російської авіації.