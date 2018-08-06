"Ви згорите в пеклі": у Валенсії німецькі євангелісти спричинили паніку в метро (відео)
Іспанська поліція затримала дев’ять німецьких євангелістів, які своїми вигуками і агресивними гаслами спричинили паніку у метро Валенсії.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на La Vanguardia.
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Суд Валенсії прийняв рішення про арешт євангелістів з правом застави у розмірі 12 тисяч євро. Арештованих звинувачують у створенні безладу у громадському місці.
У суботу ввечері група людей увійшла до потяга на лінії 3 метро Валенсії і між станціями Хатіва і Аламеда почала "проповідувати".
За словами очевидців, "проповідники" скандували гасла: "Ви згорите в пеклі", "Ви всі грішники і помрете". Частина пасажирів сприйняла дії євангелістів як загрозу, і у вагоні почалася паніка.
Після того як машиніст зупинив потяг, пасажири почали масово залишати вагони. Одна з жінок пошкодила собі ногу в результаті тисняви, що виникла при виході на станцію.
Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Валенсії звільнив чиновника, який 10 років не ходив на роботу і заробляв 50 тисяч євро в рік.