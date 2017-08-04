В Іспанії звільнили посадовця, який 10 років прогулював роботу і малював комікси, отримуючи 50 тисяч євро в рік

Уряд Валенсії звільнив чиновника, який 10 років не ходив на роботу і заробляв 50 тисяч євро в рік. Про це повідомляє La Sexta.

Карлес Ресіо працював в архіві провінції. Однак замість того, щоб працювати, чоловік протягом 10 років приходив до 7 ранку в архів, відзначався в електронній системі, йшов по своїх справах, а потім повертався до 16 години та вносить відмітку про закінчення робочого дня.

Читайте такожБілий дім опублікував інформацію про зарплати в адміністрації Трампа

Колеги Ресіо підтвердили, що ніколи не бачили його на робочому місці. Сам чиновник запевняв, що працював з документами за межами архіву. За даними видання, насправді чиновник малював комікси. При цьому зарплата чиновника становила 50 тисяч євро в рік

NADA PUEDE PARAR A CARLES RECIO pic.twitter.com/3mWKjpKGS6 — El de los comics (@HHFactotum) 15 березня 2017 р.

Тепер звільнення загрожує також директору архіву, який закривав очі на відсутність підлеглого.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Банку Англії вперше за 50 років вийшли на страйк. Причиною, по якій вони влаштували страйк стало підвищення зарплати, яке співробітники установи порахували «сміховинним».