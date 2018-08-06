ФБР затримало чотирьох росіян - дипломати РФ

Зазначається, що росіяни були затримані у період з 1 по 3 серпня.

Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії.

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Про це повідомило Генконсульство Росії в Нью-Йорку на своїй сторінці в Facebook. За даними дипломатів, затриманих підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.

"Один з них був арештований у Бостоні й етапований до Нью-Йорка, двоє, як з'ясувалося пізніше з інформацією Федерального бюро в'язниць, перебувають у Лос-Анджелесі, місцеперебування четвертого з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 серпня іспанська поліція затримала одного з лідерів міжнародної російської мафії, а також ще двох його спільників.