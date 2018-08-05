В Іспанії затримали одного з ватажків російської мафії (відео)

Затриманий вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії.

Іспанська поліція затримала одного з лідерів міжнародної російської мафії, а також ще двох його спільників.

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Як повідомляє іспанське агентство EFE, затриманий вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії. Затримання відбулося на його зустрічі зі спільниками, де вони нібито планували вбивство члена конкуруючого клану, аби продемонструвати свою силу в Європі.

Згідно з інформацією поліції, злочинців затримали в місті Марбелья на півдні Іспанії. Відео операції було оприлюднено в Twitter іспанської поліції.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5qpic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 серпня 2018 р.

Троє затриманих, як наголошується, планували реорганізувати злочинне угрупування, по якому було завдано потужного удару в ході операції правоохоронців в червні, коли було затримано 129 осіб (в тому числі семеро «злодіїв в законі»).

Після сьогоднішнього затримання поліція обшукала три житлових приміщення і вилучила різноманітні документи і комп'ютери з інформацією, а також підроблені польські та українські посвідчення особи з іменами затриманих.

Як повідомляв УНІАН у лютому цього року, депутат Держдуми Росії Владислав Рєзник і ще 17 підозрюваних осіб постали перед судом в Іспанії за звинуваченням у відмиванні грошей для двох російських мафіозних банд.

Про так звану «справу російської мафії в Іспанії» стало відомо в 2008 році, після того як в Іспанії було заарештовано кілька росіян, підозрюваних у зв'язках з «Тамбовською ОПГ». Всього у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили в тамбовсько-малишевську об'єднану злочинну групу і були причетні до відмивання грошей на понад 50 мільйонів з 1996 року. Лідери угруповання – Геннадій Петров та Олександр Малишев – перебувають у розшуку.