В Іспанії затримали одного з ватажків російської мафії (відео)

19:17, 05 серпня 2018
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В Іспанській Марбельї затримали кількох помітних лідерів російської мафії / Twitter - Policía Nacional

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Як повідомляє іспанське агентство EFE, затриманий вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії. Затримання відбулося на його зустрічі зі спільниками, де вони нібито планували вбивство члена конкуруючого клану, аби продемонструвати свою силу в Європі.

Згідно з інформацією поліції, злочинців затримали в місті Марбелья на півдні Іспанії. Відео операції було оприлюднено в Twitter іспанської поліції.

Троє затриманих, як наголошується, планували реорганізувати злочинне угрупування, по якому було завдано потужного удару в ході операції правоохоронців в червні, коли було затримано 129 осіб (в тому числі семеро «злодіїв в законі»).

Після сьогоднішнього затримання поліція обшукала три житлових приміщення і вилучила різноманітні документи і комп'ютери з інформацією, а також підроблені польські та українські посвідчення особи з іменами затриманих.

Як повідомляв УНІАН у лютому цього року, депутат Держдуми Росії Владислав Рєзник і ще 17 підозрюваних осіб постали перед судом в Іспанії за звинуваченням у відмиванні грошей для двох російських мафіозних банд.

Про так звану «справу російської мафії в Іспанії» стало відомо в 2008 році, після того як в Іспанії було заарештовано кілька росіян, підозрюваних у зв'язках з «Тамбовською ОПГ». Всього у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили в тамбовсько-малишевську об'єднану злочинну групу і були причетні до відмивання грошей на понад 50 мільйонів з 1996 року. Лідери угруповання – Геннадій Петров та Олександр Малишев – перебувають у розшуку.

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Теги: #Іспанія#мафія#Россия