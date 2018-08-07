Кордон між Бразилією та Венесуелою закрили

Центральна влада Бразилії виступала проти закриття будь-якого кордону, але суд прийняв рішення обмежити потік біженців.

Через великий приплив біженців із Венесуели суд Бразилії ухвалив закрити кордон. Рішення не стосується повітряного та морського сполучення.

Як повідомляє BBC, кордон залишається відкритим для бразильців і громадян інших країн. Також він відкритий і для венесуельців, які повертаються з півночі Бразилії.

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У штаті Рорайма заявляють, що щодня кордон перетинає близько 800 венесуельців, які біжать в пошуках кращих економічних умов протягом останніх трьох років. Влада штату повідомила, що високий рівень міграції спричинив за собою різке збільшення рівня злочинності. Протягом кількох місяців вони закликали до закриття кордону.

Центральна влада Бразилії виступала проти будь-якого закриття кордону. Вони заявили, що звичайні венесуельці страждають від наслідків гуманітарної кризи і що Бразилія повинна продовжувати їм допомагати.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Мережі з'явилося відео вибуху дрона під час замаху на президента Венесуели.