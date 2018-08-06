У Мережі з’явилося відео вибуху дрона під час замаху на президента Венесуели

На відео можна побачити, як квадрокоптер зависає у повітрі, після чого вибухає.

У Мережі з’явилося відео вибуху дрона на військовому параді під час промови президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Читайте такожСША прокоментували замах на президента Венесуели

Запис оприлюднив на своїй сторінці у Twitter венесуельський правозахисник Хуліо Сезар Рівас.

На відео можна побачити, як квадрокоптер зависає у повітрі, після чого вибухає. Галас від вибуху призупинив промову Мадуро.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX — Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) 5 серпня 2018 р.

У суботу, 4 серпня, офіційний представник уряду Хорхе Родрігес заявив, що президент Венесуели залишився неушкодженим після вибухів кількох дронів під час військового параду в столиці країни Каракасі.

Через кілька годин після вибухів Мадуро виступив із заявою, в якій заявив, що за замахом стоять праві сили Колумбії на чолі з президентом цієї країни Хуаном Мануелем Сантосом. У Каракасі тим часом майже одразу відбулися затримання осіб, звинувачених у причетності до замаху.

Уряд Колумбії відкинув свою причетність до замаху, про яку заявив Мадуро. А відповідальність за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро взяло на себе досі невідоме угруповання «Фланелеві солдати».