У кафе Сіднея невідомі захопили в заручники до 40 осіб

08:49, 15 грудня 2014
Світ
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До 10 співробітників і приблизно 30 відвідувачів кафе Lindt в центрі Сіднея опинилися в заручниках у зловмисників.

REUTERS

Про це заявив президент австралійського відділення компанії Lindt Стів Лоун, якого цитує агентство Рейтер, повідомляє РІА "Новости".

У понеділок вранці близько 10:00 за місцевим часом невідомий або невідомі зі зброєю захопив у заручники відвідувачів і персонал магазину-кафе Lindt поблизу будівлі Центробанку в центрі Сіднея - найбільшого міста Австралії.

Як повідомляють ЗМІ, заручників як мінімум 13, їх змусили вивісити у вікні прапор з написом арабською. Екстремістів не менше двох, у них є рюкзаки і пояси, схожі на "пояси смертників". Поліція цю інформацію не підтверджує.

Читайте такожСтрілянина в парламенті Канади: поліція проводить операцію із затримання злочинців (фоторепортаж)ЗМІ повідомили також про евакуацію розташованого в декількох сотнях метрів Сіднейського оперного театру - після виявлення підозрілого предмета. Кабінет національної безпеки провів екстрене засідання.

Пізніше стало відомо, що кільком заручникам вдалося втікти із захопленого кафе.

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