Поліція почала переговори з тим, хто захопив кафе в Сіднеї

"Поліцейські переговорники встановили контакт з ним і продовжують контактувати з ним", - повідомила журналістам заступник глави поліції штату Новий Південний Уельс Кетрін Берн, передає ВВС.

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За словами Кетрін Берн, поліцейські "намагаються з'ясувати мотиви терориста". Вона відмовилася назвати, скільки заручників, за оцінкою поліції, знаходяться в кафе Lindt, зауваживши лише, що "ця цифра менше 30".

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10:00 за місцевим часом невідомі зі зброєю захопили в заручники відвідувачів і персонал магазину-кафе Lindt поблизу будівлі Центробанку в центрі Сіднея - найбільшого міста Австралії.

Як повідомляють ЗМІ, заручників як мінімум 13, їх змусили вивісити у вікні прапор з написом арабською. Екстремістів не менше двох, у них є рюкзаки і пояси, схожі на пояси смертників. Поліція цю інформацію не підтверджує.