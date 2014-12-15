Сіднейський терорист висунув свої перші вимоги

Зокрема, австралійський телеканал 9News отримав 2 дзвінки від двох заручників, які зараз знаходяться в кафе, проте журналісти не стали виводити в ефір дзвінки і передали їх поліції, передає ТСН.uа з посиланням на The Guardian.

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Як зазначає видання, одному із заручників вдалося зв'язатися з телеканалом Channel 10 і повідомити, що терорист вимагає, по-перше, зустрічі з прем'єр-міністром країни Тоні Ебботом, по-друге, доставити в кафе прапор "Ісламської держави".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 9:45 за місцевим часом невідомий захопив у заручники персонал і відвідувачів сіднейського кафе Lindt в торговому центрі Martin Place. За інформацією місцевих ЗМІ, в захопленому кафе знаходяться від 15 до 50 осіб.