В Естонії шукають випадково випущену винищувачем НАТО бойову ракету

Ракета зникла з зони видимості в 40 кілометрах від міста Тарту у бік півночі.

Вдень у вівторок, 7 серпня, у тренувальній зоні військово-повітряних сил НАТО в Естонії сталася надзвичайна подія — іспанський винищувач Eurofighter помилково здійснив запуск бойової ракети класу "повітря-повітря".

Як пише видання Delfi, точна траєкторія руху ракети, її місцезнаходження і статус з'ясовуються.

У ракети є режим самознищення, який повинен спрацювати у повітрі у разі помилкового запуску, але не виключено, що ракета приземлилася на землю. Довжина ракети AMRAAM становить 3,7 метра, діаметр — 18 сантиметрів, ракета заповнена вибуховою речовиною.

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Ракета зникла з зони видимості в 40 кілометрах від Тарту в бік півночі.

За словами командувача Військово-повітряними силами Естонії Рііво Валге, радіус польоту ракети може становити 100 кілометрів. На питання, про те, що буде, якщо вона приземлилася на чий-небудь дах, Валге сказав, що в такому разі про це треба повідомити, а на тему надання можливих компенсацій волів не спекулювати.

Розслідування обставин помилкового запуску ракети ведуть естонські Військово-повітряні сили, Іспанія і НАТО. "Якщо мала місце технічна несправність, немає сенсу говорити про чиєсь покарання. Зараз пріоритет — безпека населення", — сказав Валге.

"Винищувач перебував у тренувальній зоні, і тому для пасажирських літаків небезпеки не становив", — зазначив Delfi член правління акціонерного товариства "Аеронавігаційна служба Естонії" Юллар Салумяе, додавши, що пасажирські літаки літають на висоті 8-12 кілометрів, в той час як винищувач перебував на висоті 6 кілометрів.