У медуніверситеті Токіо дівчатам навмисне знижували бали впродовж 20 років (відео)

У медичному університеті Токіо зізналися, що бали дівчатам занижували навмисне, а хлопцям підвищували. Такі маніпуляції тривали майже 20 років.

Керівництво медичного університету визнало, що навчальний заклад навмисне занижував бали на іспитах абітурієнтам-дівчатам.

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Один з найстаріших та найпрестижніших вишів країни вибачився і пояснив, що робили так, аби лікарями ставали здебільшого чоловіки, мовляв жінки все одно кидатимуть роботу, аби виховувати дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

На першому етапі тестування у дівчат забирали по 20 балів і додавали хлопцям.

Виявили шахрайство випадково, коли почали розслідування звинувачень у хабарництві.