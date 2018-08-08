У медуніверситеті Токіо дівчатам навмисне знижували бали впродовж 20 років (відео)

11:27, 08 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Один з найстаріших та найпрестижніших вишів країни вибачився і пояснив, що робили так, аби лікарями ставали здебільшого чоловіки, мовляв жінки все одно кидатимуть роботу, аби виховувати дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

На першому етапі тестування у дівчат забирали по 20 балів і додавали хлопцям.

Виявили шахрайство випадково, коли почали розслідування звинувачень у хабарництві.

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Теги: #Японія#скандал#університет