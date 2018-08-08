У медуніверситеті Токіо дівчатам навмисне знижували бали впродовж 20 років (відео)
11:27, 08 серпня 2018Світ
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У медичному університеті Токіо зізналися, що бали дівчатам занижували навмисне, а хлопцям підвищували. Такі маніпуляції тривали майже 20 років.
Ілюстрація \ REUTERS
Керівництво медичного університету визнало, що навчальний заклад навмисне занижував бали на іспитах абітурієнтам-дівчатам.
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Один з найстаріших та найпрестижніших вишів країни вибачився і пояснив, що робили так, аби лікарями ставали здебільшого чоловіки, мовляв жінки все одно кидатимуть роботу, аби виховувати дітей, йдеться в сюжеті ТСН.
На першому етапі тестування у дівчат забирали по 20 балів і додавали хлопцям.
Виявили шахрайство випадково, коли почали розслідування звинувачень у хабарництві.
У медуніверситеті Токіо дівчатам навмисне знижували бали впродовж 20 років
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