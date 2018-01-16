У МЗС Польщі хочуть звільнити випускників російських вузів - ЗМІ

18:22, 16 січня 2018
Світ
1390 0

Однією з головних причин відставки колишнього міністра Вітольда Ващиковського було небажання змінювати кадрову політику в МЗС.

Замінити

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович має намір провести абсолютно іншу кадрову політику - звільнити з відомства дипломатів, які закінчили російські виші. Про це повідомляє RMF.FM з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що однією з головних причин відставки колишнього міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського було небажання змінювати кадрову політику в МЗС. Він виступав проти звільнень і прийому нових співробітників без дипломатичного досвіду.

Читайте такожУ Польщі змінюють уряд - у відставку піде не менше 5 міністрів

У той же час Чапутович попрощається зі "старими" працівниками – переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних відносин – і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з більш низькою кваліфікацією.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі звільнили главу МЗС Вітольда Ващиковського, відомого скандальними антиукраїнськими заявами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МЗС Польщі російські випускники