У МЗС Польщі хочуть звільнити випускників російських вузів - ЗМІ

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович має намір провести абсолютно іншу кадрову політику - звільнити з відомства дипломатів, які закінчили російські виші. Про це повідомляє RMF.FM з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що однією з головних причин відставки колишнього міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського було небажання змінювати кадрову політику в МЗС. Він виступав проти звільнень і прийому нових співробітників без дипломатичного досвіду.

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У той же час Чапутович попрощається зі "старими" працівниками – переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних відносин – і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з більш низькою кваліфікацією.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі звільнили главу МЗС Вітольда Ващиковського, відомого скандальними антиукраїнськими заявами.