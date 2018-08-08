Глава стратегічного командування США: Росія і Китай нам не друзі

Генерал Джон Хайтен заявив про необхідність активізувати зусилля зі створення американської гіперзвукової зброї.

Головнокомандувач американськими ядерними силами попередив, що Росія і Китай не є «друзями» США, оскільки ці країни стрімко створюють гіперзвукову зброю, а у США поки немає від неї захисту.

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«Не можна назвати нашими друзями, якщо вони створюють зброю, яка може знищити Сполучені Штати Америки, і тому нам потрібно нарощувати свій потенціал, щоб мати можливість для реагування», – заявив генерал ВВС Джон Хайтен, глава стратегічного командування США, передає Голос Америки.

Хайтен додав, що Пентагон реалізує близько 10 програм, пов'язаних з захистом від нового виду зброї. «Мені завжди хотілося, щоб ми почали роботу над гіперзвуковою зброєю п'ять чи десять років тому, бо тоді нам не довелося б хвилюватися. Але ми цього не зробили, тому нам потрібно активізуватися зараз, чим ми і займаємося», – сказав він.

У квітні Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin контракт на суму $928 млн на розробку невказаної кількості гіперзвукового ударного озброєння для ВПС США. У відповідності з цим контрактом компанія відповідає за проектування, конструкторські роботи, інтеграцію озброєння і матеріально-технічне забезпечення.

Гіперзвуковою зброєю називається ракета, здатна рухатися зі швидкістю не менше 5 Махів, тобто щонайменше в п'ять разів швидше швидкості звуку. Іншими словами, швидкість гіперзвукової ракети складає більше півтора кілометра в секунду.

Хайтен, який раніше називав Росію «найбільшою загрозою» для США, нещодавно описав похмурий сценарій гіпотетичного зіткнення американських військ з гіперзвуковою зброєю раніше в цьому році.

І хоча в минулому Хайтен попереджав про те, що Росія прагне до володіння гіперзвуковою зброєю, зараз спробував применшити значення заяв Путіна.

«На своїй березневій прес-конференції, прямо перед виборами, Путін говорив про такі можливості, як гіперзвукова зброя, ядерні торпеди, ядерні крилаті ракети тощо. Але знаєте що? Він поки ще не може зрозуміти, де знаходяться підводні човни, не може вивести з ладу 400 ракетних пускових майданчиків по всій країні (США), тому наші можливості щодо стримування не викликають сумнівів, є неперевершеними, і ми здатні домінувати і реагувати на будь-яку загрозу. Ми є домінуючою військовою державою на планеті в кожному просторі ведення бойових дій, і всі це розуміють», – сказав Хайтен.