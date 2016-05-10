"Космічний конфлікт": У США занепокоєні розвитком "протисупутникової зброї" Росії і Китаю

Про це пише The Washington Post, посилаючись на працюючих у відомстві чиновників, повідомляє РБК.

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Як зазначає газета, у відомстві побоюються, що його військові супутники можуть стати легкою здобиччю в умовах, коли Росія і Китай розробили технології, здатні зруйнувати оборонну інфраструктуру США в космосі. Командуючий Стратегічним командуванням США Сесіл Хейні заявив, що доступ до космічних технологій вже мають Північна Корея, Іран і деякі ісламістські організації. «Ми повинні зрозуміти, що, незважаючи на наші зусилля, майбутній конфлікт може початися або розширитися в космосі», — сказав Хейні.

Про загрозу з боку Москви і Пекіна говорять і в інших відомствах. Так, помічник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Френк Роуз під час останнього виступу заявив про стурбованість у зв'язку з розвитком Росією і Китаєм протисупутникової зброї». При цьому, за його словами, у Вашингтоні прагнуть запобігти поширенню конфлікту в космосі. «У можливому космічному конфлікті не зацікавлений ніхто», — підкреслив Роуз.

«Кожна військова операція, яка сьогодні відбувається у світі, критично залежить від космосу, в тій чи іншій формі, — зазначив Джон Хайтен, командувач військово-космічними силами США. — Чи усвідомлюють наші громадяни в повній мірі залежність від космосу або ні, інша частина світу дуже уважно спостерігає за нами».

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Після випробування Китаєм ракети, яка досягла віддаленої орбіти, де знаходяться головні військові супутники США, в тому числі, використовувані для таких завдань, як управління високоточними авіабомбами і спостереження за противником, Вашингтон щорічно витрачає мільярди доларів на вдосконалення технологій. Хайтен назвав апарати, що знаходяться на віддалених орбітах «найціннішою нерухомістю в космосі».

Зараз представники оборонного відомства зосереджені на розробці технологій, які дозволять захищати супутники, а також стежити за діями противника. Чиновники також планують відправляти в космос супутники меншого розміру, які значно важче відстежити.

В цьому році Пентагон має намір витратити на космічні програми $22 млрд. Ще $5 млрд будуть інвестовані в космічні навчання. За відомостями газети, в цю суму входять $2 млрд, які спрямують на так званий «космічний контроль», який включає, в тому числі, засекречену програму наступальних дій.