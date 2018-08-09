США вдвічі збільшили нагороду за інформацію про ватажків "Аль-Каїди"

Держдепартамент США подвоїв нагороду за дані, які можуть допомогти у виявленні двох ватажків "Аль-Каїди".

Держдепартамент США оголосив про підвищення в два рази нагороди за інформацію, яка може привести до виявлення двох ключових ватажків "Аль-Каїди".

Читайте такожВійськові США захопили лідера ІДІЛ аль-Багдаді - ЗМІ

Мова йде про Абдуллу Ахмеда Абдуллу і Саіфа аль-Адлі. У грудні 2000 року за відомості про кожного з них пропонувалося $5 млн. Тепер ця сума становить $10 млн.

Обидва терористи входили в керівну раду терористичної організації аль-Адль також був членом військового комітету "Аль-Каїди", повідомили в Держдепартаменті.

Як повідомляв УНІАН, британська газета The Guardian взяла інтерв'ю у матері Осами бен Ладена Алії Ганем. Вона розповіла про дитинство майбутнього "терориста номер один" і про те, як той став джихадистами. До цього члени сім'ї бен Ладен відмовлялися спілкуватися з пресою.