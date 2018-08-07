The Guardian: Усаму Бін Ладена перетворила на терориста війна проти СРСР в Афганістані

Мати і брати колишнього терориста «номер один» у світі дали перше інтерв’ю.

На дивані в кутку просторої кімнати сидить жінка в яскравому одязі в очікуванні. Червоний хіджаб, який прикриває її волосся, відбивається у скляному кабінеті. Фотографія її першого сина стоїть в рамці на почесному місці між сімейними реліквіями.

Усміхнений бородатий чоловік у військовій формі на фотографіях по всій кімнаті. Аліа Ганем – мати Усами бін Ладена. Поруч з нею на кріслах сидять два інших її сина: Ахмад і Хассан, а також другий чоловік – Мохаман аль-Аттас, який виховав усіх трьох братів, пише The Guardian.

У кожного члена сім’ї є своя історія про чоловіка, заслугою якого став підйом міжнародного тероризму. Але для Ганем Усама бін Ладен все ще її любий син.

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«Моє життя було дуже складним, тому що він був так далеко від мене», - сказала вона журналістам видання.

«Він був дуже чемною дитиною і дуже любив вчитися», - додала вона.

Жінка, якій вже за 70 років, вказала пальцем на свого чоловіка аль-Аттаса: «Він виховував Усаму з трьох років. Він був хорошим чоловіком і добре ставився до сина».

Сім’я зібралася у одній з кімнат маєтку, яким вона володіє у місті Джидда у Саудівській Аравії. Це місто було домом для клану Бін Ладенів багато поколінь. Сім’я лишається однією з найзаможніших у королівстві. Їхня будівельна імперія збудувала більшість сучасних будівель у Саудівській Аравії, а члени сім’ї глибоко інтегровані з політичним істеблішментом країни.

Роками Ганем відмовлялася говорити про Усаму, як і інші члени його родини. Дати інтерв’ю британському виданню мати терориста погодилася лише через дев’ять років після його вбивства у Пакистані. Тепер нове політичне лідерство у Саудівській Аравії, яке очолює 32-річний кронпринц Мохаммед бін Салман, дозволило поговорити з рідними екс-лідера «Аль-Каїди». Пересування сім’ї Бін Ладенів пильно відстежується і до сьогодні.

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Спадщина Усами стала тягарем для всього королівства, як і для його сім’ї. Тож влада Саудівської Аравії допустила, що історія рідних терориста може підтвердити, що теракти 11 вересня 2001 року в США влаштував вигнанець, а не агент королівства. Критики Ер-Ріяда вже давно наголошують на тому, що 15 з 19 учасників атак 11 вересня були вихідцями з Саудівської Аравії. А, мовляв, це підтверджує, що терористів підтримувала держава.

Сидячи поруч з двома братами Усами, Ганем говорить про свого первенця як про сором’язливого хлопця, дуже здібного у навчанні. За її словами, в 20 років він став впевненим, амбітним і благочестивим. Усама вивчав економіку в Університеті короля Аблулазіза у Джидді, де, за словами матері, її сина зробили радикалом.

«Люди з університету змінили його. Він став іншим», - сказала Ганем.

Одним з тих, кого молодий Усама бін Ладен зустрів в університеті, був Абдулла Аззам – член руху «Брати-мусульмани», який пізніше був вигнаний з Саудівської Аравії. Він став духовним наставником майбутнього «терориста номер один».

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«Усама був дуже хорошою дитиною, поки не зустрів деяких людей, які промили йому мозок у 20 років. Можна назвати це культом. Вони мали гроші на всі свої справи. Я завжди казала йому триматися подалі від тих людей, а він ніколи б мені не зізнався у тому, що робить, тому що дуже мене любив», - розповідає мати екс-лідера «Аль-Каїди».

На початку 1980-х років Усама вирішив у Афганістан на війну проти окупації країни військами СРСР.

«Всі, хто зустрічав його у перші дні, поважали його. На початку ми пишалися ним. Навіть уряд Саудівської Аравії поводився з ним з великою повагою. А потім з’явився Усама-моджахед», - сказав один з братів Хассан.

Запанувала тривала тиша, а потім Хассан спробував пояснити трансформацію свого брата з добровольця в світового рівня джихадиста.

«Я дуже пишаюся ним як своїм старшим братом. Він навчив мене багатьом речам. Але я не думаю, що пишаюся ним як чоловіком. Він став надзвичайно відомим на весь світ, але це було марно», - пояснив Хассан.

«Він витратив усі свої гроші на Афганістан. Проник туди під прикриттям сімейного бізнесу», - додала мати Усами бін Ладена.

На питання, чи не думала вона, що її старший син стане терористом, Ганем відповіла, що «це ніколи не спадало на гадку».

«Ми були дуже засмучені, коли дізналися. Я не хотіла, щоб все це сталося. Чому він змарнував усе так?», - сказала вона.

Члени сім’ї кажуть, що востаннє бачилися з Усамою в Афганістані у 1999 році. Вони провідували його на базі поблизу Кандагара.

«Це було місце неподалік аеропорту, яке вони відбили у росіян. Він був дуже щасливий приймати нас. Він водив нас скрізь, поки ми були там. Усама забив тварину, влаштував свято, на яке запросив усіх», - каже Ганем.

Мати екс-лідера «Аль-Каїди» розповіла виданню також про своє дитинство у Сирії в місті Латакія. В 1950-х роках вона переїхала у Саудівську Аравію. Тож в 1957 році в Ер-Ріяді в неї народився перший син – Усама. Згодом жінка розлучилася зі своїм першим чоловіком і вийшла заміж за аль-Аттаса. Біологічний батько Усами за життя мав 11 дружин, від яких у нього було 54 дітей.

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«Минуло 17 років після терактів 11 вересня. А вона досі не може повірити у вчинки Усами. Вона любить його настільки, що відмовляється звинувачувати його. Мати звинувачує в усьому його оточення. Вона знає його лише як хорошого хлопчика, ту його сторону, яку ми всі бачили. Вона не хоче визнавати його моджахедську сторону», - сказав брат екс-лідера «Аль-Каїди» Ахмад.

«Я був шокований, спантеличений. Було дивне відчуття. Ми знали від початку, що це був Усама, дізналися про це за 48 годин. Від малого до старого нам було соромно за нього», - пригадав він дні, коли сталися теракти в Нью-Йорку.

За словами Ахмада, всі члени сім’ї Бін Ладенів з Сирії, Лівану, Єгипту і Європи швидко почали повертатися в Саудівську Аравію після 11 вересня. В рідній країні їх всіх допитали і заборонили полишати королівство. Через два десятиліття після тих подій сім’я Бін Ладенів може біль-менш вільно пересуватися в межах Саудівської Аравії і за її межами.

Видання також поговорило з принцом Туркі аль-Фаісалом, який був головою розвідки Саудівської Аравії з 1977 до 1 вересня 2001 року. За його словами, було «два Бін Ладена».

«Один з них існував перед завершення окупації Афганістану військами СРСР, а інший – після нього. Спочатку він був дуже ідеалістичним моджахедом. Він не був бійцем. Як він сам зізнався, під час радянської атаки він втратив свідомість. А коли прийшов до тями, то побачив, що радянських солдатів розбили», - пригадав Туркі аль-Фаісал.

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Видання пише, що Бін Ладен поїхав на війну в Афганістан за відома і підтримки Саудівської Аравії, яка протестувала проти окупації країни військами СРСР. Разом з Америкою саудити озброювали і підтримували бойові групи, які чинили опір Кремлю. Молодий моджахед прихопив невелику частину від доходу сім’ї і використав ці гроші, щоб купити собі вплив. Коли він повернувся в Джидду, загартований боями і поразкою Радянського Союзу, він був уже іншим чоловіком, - пригадує Туркі аль-Фаісал.

«Він напрацював більш політичний підхід в 1990-х роках. Він хотів видворити всіх комуністів і марксистів з Ємену. Я прийняв його у себе і сказав, що краще б йому не втручатися. Мечеті в Джидді використовували афганський приклад», - сказав Туркі аль-Фаісал, маючи на увазі особливе трактування святого письма, яке використовував «Талібан».

«Він підбурював їх, а ми казали, щоб припинив», - пригадує колишній голова саудитської розвідки.

Туркі аль-Фаісал також пригадав низку спроб повернути Усаму бін Ладена з Афганістану, де він почав тісно співпрацювати з «Талібаном». Розвідка Саудівської Аравії зробила кілька спроб добитися депортації його додому. Але всі вони закінчилися нічим.