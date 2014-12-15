Терористом, який захопив заручників у Сіднеї, виявився 49-річний іранець

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», за інформацією австралійського телеканалу «Скай Ньюс», це 49-річний виходець з Ірану. Його звуть Мен Харон Моніс, він також відомий під псевдонімом «шейх Харон». За відомостями телеканалу, він прибув до Австралії ще 1996 року як біженець, торік проходив у справі про вбивство.

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За даними російської служби Бі-Бі-Сі, що посилається на Reuters, зловмисник був засуджений за сексуальне насильство, а також за розсилання листів із погрозами родинам австралійських солдатів, які загинули за кордоном.

Драма із захопленням заручників у кафе триває вже понад 15 годин. П'ятьом заручникам вдалося втекти. Перші троє людей змогли вибратися з кафе Lindt Chocolat через шість годин після захоплення. Незабаром ще дві жінки, ймовірно, працівниці кафе, вибігли через пожежний вихід. Поліція поки що не повідомляє, скільки людей залишається в кафе і які мотиви і вимоги зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9:45 за місцевим часом невідомий захопив у заручники персонал і відвідувачів сіднейського кафе Lindt в торговому центрі Martin Place.