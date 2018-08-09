В Естонії досі не знайшли помилково випущену іспанським винищувачем ракету

Пошуки ракети припинені через торф'яну пожежу, до закінчення розслідування іспанських льотчиків відсторонили від польотів.

Торф'яна пожежа завадила пошукам ракети «повітря - повітря», що була помилково випущена винищувачем ВПС Іспанії в Естонії. Пошуки ракети припинені до тих пір, поки загоряння торфу на болоті не буде погашено.

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Як повідомляє Delfi, прес-секретар Сил оборони Естонії Айво Вахеметс закликала «не спекулювати» на цьому інциденті. Головком естонських ВВС Рійо Валге розповів, що кратер від удару ракети вже знайдений, хоча жодної з частин або уламків її не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, винищувач ВПС Іспанії Eurofighter, що входить до складу місії НАТО, тренуючись разом з французькими літаками, 7 серпня випустив помилково бойову ракету «повітря — повітря» AMRAAM. Вона пролетіла 80 км і впала в болотисту місцевість у 40 км на північ від Тарту. У ракеті було близько 10 кг вибухівки. До закінчення розслідування іспанських льотчиків відсторонили від польотів.