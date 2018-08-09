У США анонсували створення космічних військ протягом найближчих двох років

Віце-президент США зазначив, що адміністрація буде працювати з Конгресом над планом, і намітить бюджет на наступний рік.

У зв'язку зі зростаючою конкуренцією і загрозами з боку Росії і Китаю, Білий дім у четвер заявив, що створить до 2020 року космічні сили США, що стануть шостим родом американських військ.

Про це зявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє AP.

"Настав час написати наступну велику главу в історії наших збройних сил, щоб підготуватися до наступного поля бою, де кращі і найсміливіші представники Америки будуть стримувати і перемагати нове покоління загроз для нашого народу, для нашої нації. Настав час створити космічні сили Сполучених Штатів", - сказав Пенс.

Читайте такожWashington Post: Космос не може бути місцем для війни

Віце-президент США зазначив, що адміністрація буде працювати з Конгресом над планом, і намітить бюджет на наступний рік.

Пропозиція Пентагону, представлена сьогодні Конгресу, містить плани з консолідації бойових космічних сил Пентагону і внесення організаційних змін для прискорення придбання і розвитку передових технологій.

Важливість створення нового роду військ пояснюють тим, що Сполучені Штати все більше покладаються на супутники, які важко захистити в космосі. Супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші послуги, що мають життєво важливе значення для збройних сил та економіки.

У США занепокоєні кібератаками, які можуть бути націлені на супутникові технології, потенційно залишаючи війська в бою без електронних засобів зв'язку або навігації.

Зазначимо, що дане рішення ще має прийняти Конгресс США.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка Пентагону дізналася, що Росія та Китай розробляють нову зброю, яка буде призначатися для воєнних дій у космічному просторі в найближчому майбутньому.