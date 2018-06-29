Росія та Китай скоро отримають зброю для воєнних дій в космосі - розвідка Пентагону

Розвідувальне управління Пентагону побоюється, що провідна роль США в космосі спадає і завтра небо може бути заповнене супутниками-роботами країн-конкурентів.

Російська Федерація та КНР розробляють нову зброю, яка буде призначатися для воєнних дій у космічному просторі в найближчому майбутньому.

Про це заявив генерал-лейтенант Роберт Ешлі, голова Розвідувального управління Міністерства оборони США Агентства з розвідки, повідомляє "Голос Америки".

Розвідувальне управління Пентагону побоюється, що провідна роль США в космосі спадає і завтра небо може бути заповнене супутниками-роботами країн-конкурентів.

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За словами Ешлі, країни-конкуренти США розробляють технології "з перехоплення супутників з землі та з космосу". Повідомляється, що така можливість з’явиться в найближчому майбутньому.

"Росія та Китай продовжують запускати «експериментальні» супутники, які провадять складні операції на орбіті. Деякі технології мирного призначення, такі як інспекція супутників, дозаправка та ремонт – можуть бути використані проти космічних об’єктів супротивника", – зазначається у звіті Служби управління з розвідки, який було опубліковано раніше.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив реорганізувати авіацію США та створити окремі збройні космічні сили.