У Лас-Вегасі у відомого мільярдера знайшли багато важких наркотиків

Генрі Ніколаса III підозрюють в торгівлі героїном, кокаїном, метамфетаміном та екстазі.

Американський мільярдер Генрі Ніколас III затриманий у Лас-Вегасі за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Про це журналістам розповіли у поліції.

Як передає РБК, мільярдера затримали у вівторок в районі Las Vegas Strip, де зосереджені готелі і казино, за підозрою в торгівлі героїном, кокаїном, метамфетаміном та екстазі. Поліцію викликала охорона одного з готелів, яка виявила наркотики в кімнаті.

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Разом з Ніколасом була затримана жінка на ім'я Ешлі Фарго. В даний час обидва випущені під заставу. Судове засідання щодо них заплановано на вересень. Адвокат мільярдера Девід Чеснофф заявив, що його команда проводить власне розслідування.

Генрі Ніколас III разом зі своїм бізнес-партнером Генрі Самуелем в 1991 році заснували компанію Broadcom. У лютому 2016 року компанію купила сінгапурська Avago за $37 млрд, вона змінила ім'я на Broadcom Limited. Ніколас пішов з Broadcom в 2003 році, але залишився власником 3% акцій. Forbes оцінює його статки у $3,1 млрд.

Як повідомляв УНІАН, у червні ізраїльського екс-міністра, раніше засудженого за контрабанду екстазі, заарештували за шпигунство на користь Ірану.