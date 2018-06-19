Ізраїльського екс-міністра, раніше засудженого за контрабанду екстазі, заарештували за шпигунство на користь Ірану

Екстрадованого з Гвінеї Сегева звинувачують у тому, що з 2012 року він передавав іранським спецслужбам інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю.

Суд у Єрусалимі відправив під арешт колишнього міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегева. В середині травня він був заарештований в Екваторіальній Гвінеї та екстрадований до Ізраїлю. Його звинувачують у тому, що з 2012 року він передавав іранським спецслужбам інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю.

Як передає Meduza, деталі обвинувачення не розголошуються. Адвокати Сегева стверджують, що в повному вигляді картина постає не такою, як може здатися з нечисленних офіційних повідомлень, але самі не уточнюють подробиці.

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Після ісламської революції в Ірані дипломатичні відносини між двома країнами були розірвані. Іран не визнає Ізраїль, Ізраїль звинувачує Іран у підтримці світового тероризму.

Сегев був обраний депутатом парламенту Ізраїлю в 1992 році. Його голос був вирішальним при схваленні угод в Осло, за яким у 1993 році Ізраїль визнав право на створення арабської автономії в Палестині. У 1995 році Сегев очолив міністерство енергетики і пробув на цій посаді півтора року, а потім залишив політику.

У 2004 році Сегева заарештували за спробу контрабандою провезти з Нідерландів в Ізраїль 32 тисяч таблеток екстазі під виглядом M&M's. Тоді Сегева засудили до п'яти років в'язниці, але відпустили через три роки за зразкову поведінку.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт, засуджений за корупцію, достроково вийшов на свободу.