Слідчий комітет Росії "поховав" Бабченка (документ)

До редакції "Нової газети" надійшов запит СК РФ про розслідування "вбивства" Аркадія Бабченка в Києві.

Журналісти "Новой газеты" отримали запит Слідчого комітету РФ щодо кримінальної справи про вбивство Аркадія Бабченко в Україні, яке виявилося інсценованим.

Видання "Новая газета" опублікувало копію документа на своєму сайті.

Слідком попросив журналістів видання, де раніше працював Бабченко, надати його характеристику та копію особової справи.

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У направленому запиті зазначається, що справу за частиною 1 статті 105 КК РФ (вбивство) було порушено 29 травня (в день інсценування вбивства Бабченка - Ред.).

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченко на порозі його квартири в Києві.

А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і його "вбивство" інсценувала спецслужба, щоб запобігти справжньому вбивству й затримати замовника.