Захопник кафе у Сіднеї був психічно нездоровий

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters. За словами прем'єр-міністра Австралії Тоні Еббота , "бойовик був добре відомий владі. З ним пов'язана одна історія екстремізму, і він є психічно неврівноваженим".

Читайте такожУ Сіднеї почали розслідувати загибель заручників

Захопник кафе - Мен Херон Моніс - проходив обвинуваченим у кількох справах, і в 2012 році був визнаний винним у відправленні листів з погрозами на адресу сімей восьми австралійських солдатів, загиблих в Афганістані, в знак протесту проти участі Австралії у війні. Він також проходив по справах про сексуальні домагання.

Поліція Сіднея звільнила заручників, яких більше 16 годин поспіль тримав у полоні самопроголошений проповідник "Ісламської держави Іраку і Леванту". Проте в ході штурму загинули 3 людини, включаючи самого злочинця. За даними поліції, загинули двоє чоловіків 34 і 50 років, і 38-річна жінка.

У поліції Сіднея офіційно заявили, що "сіднейська облога" закінчилася.