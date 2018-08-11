Лавров пожалівся держсекретарю США на нові санкції проти Росії

Глава МЗС РФ заявив, що жодна країна не надала доказів, які б підтверджували причетність РФ до отруєння Скрипалів.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

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Як повідомляється на сайті МЗС РФ, 10 серпня з американської ініціативи відбулася телефонна розмова Лаврова і державного секретаря США Майка Помпео.

Зокрема, було обговорено низку питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Сирії, а також деякі інші теми, які розглядалися під час зустрічі президентів Росії і США в Гельсінкі 16 липня.

"З російської сторони було висловлено категоричне неприйняття недавно оголошених Вашингтоном нових санкцій з посиланням на нібито наявну інформацію про причетність Росії до так званої «справи Скрипалів». Сергій Лавров наголосив, що ані США, ані Велика Британія, ані жодна інша країна за час після інциденту в Солсбері не надала жодного факту на підкріплення таких тверджень", - йдеться у повідомленні.

Також глави зовнішньополітичних відомств РФ і США домовилися підтримувати контакти з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції мають набути чинності, орієнтовно, 22 серпня.