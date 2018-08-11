У США розповіли, що обговорювали Помпео та Лавров та тлі повідомлень про нові санкції

Держсекретар США обговорив з главою російського МЗС запровадження останніх санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів у Британії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео у розмові з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим заявив, що США прагнуть покращення відносин з РФ незважаючи на запровадження санкцій.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт оприлюдненій на сайті Держдепу.

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"Секретар Помпео знову повторив, що Сполучені Штати прагнуть покращення відносин з Росією та погодився на діалог у майбутньому", - сказано у повідомленні.

Також Помпео обговорив з Лавровим запровадження останніх санкцій на виконання закону 1991 року про контроль над хімічною і біологічною зброєю та припинення її військового застосування.

Крім того, були обговорені поточні виклики у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції мають набути чинності, орієнтовно, 22 серпня.

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